Кениец Манангой завоевал золото ЧМ в беге на 1500 м

Спортсмен из Кении Элайджа Мотоней Манангой завоевал золотую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике, который завершается сегодня в Лондоне (Великобритания), в беге на 1500 метров. Серебряным призёром соревнований стал его соотечественник Тимоти Черуйот. Третье место занял норвежец Филип Ингебригтсен.

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Мужчины. 1500 метров

1. Элайджа Мотоней Манангой (Кения) – 3.33,61.

2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.33,99.

3. Филип Ингебригтсен (Норвегия) – 3.34,53.