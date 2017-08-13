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Лысенко: вживую видел Баршима первый раз, бороться с ним реально

13 августа 2017, воскресенье. 23:05 Другие

Серебряный призёр чемпионата мира в прыжках в высоту 20-летний россиянин Данил Лысенко, выступавший под нейтральным флагом, прокомментировал свой успех на дебютном первенстве планеты, где он уступил только лидеру мирового сезона Мутазу Эссе Баршиму из Катара.

«Я очень доволен, не могу передать словами, эмоции зашкаливают. Страшнее ли прыгать в финале, чем в квалификации? Пострашнее, скажу честно.

Что касается соперничества с Баршимом, то вживую видел его первый раз. Представлял, что он намного выше. Можно ли сказать, что на деле он оказался не таким страшным, каким я его представлял? Можно и так сказать. Бороться с ним реально.

Сейчас главное залечить ногу. Когда начинал прыгать, разболелась нога, спазмировало мышцу. Даже хотел отказываться, так как было очень больно. Но прыгнул начальную и, увидев, что прыгать можно, решил продолжить», — сказал Лысенко в программе «Все на матч».

Лысенко стал серебряным призёром ЧМ в прыжках в высоту
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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13 августа 2017, воскресенье
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