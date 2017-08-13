Легкоатлеты РФ завоевали 6 медалей на ЧМ в Лондоне

19 российских спортсменов, выходивших на старт чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне под нейтральным флагом, завоевали шесть наград – одно золото и пять серебряных медалей.

Чемпионкой мира в прыжках в высоту, защитив титул, стала Мария Ласицкене. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Дарья Клишина (длина), Сергей Шубенков (бег на 110 м/б), Валерий Пронкин (молот), Данил Лысенко (высота) и Сергей Широбоков (ходьба, 20 км).

Сборная России, проходящая под аббревиатурой ANA, занимает 9-е место в общекомандном медальном зачёте чемпионата мира. Напомним, что на чемпионате мира 2015 года россияне завоевали только четыре медали в трёх видах программы.