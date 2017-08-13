ЧМ завершился победами в эстафетах бегуний США и атлетов Тринидада и Тобаго

Программу соревнований чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне завершили эстафеты 4х400 м у женщин и мужчин.
Золотые медали в женской эстафете завоевали американские спортсменки, вторыми финишировали британки, третье время показали польские бегуньи.
Мужская эстафета сенсационно завершилась победой сборной Тринидада и Тобаго, опередившей на финише главных фаворитов – команды США и Великобритании.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Женщины. 4х400 м
1. США – 3.19,02.
2. Великобритания – 3.25,00.
3. Польша – 3.25,41.
Мужчины. 4х400 м
1. Тринидад и Тобаго – 2.58,12.
2. США – 2.58,61.
3. Великобритания – 2.59,00.