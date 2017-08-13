ЧМ завершился победами в эстафетах бегуний США и атлетов Тринидада и Тобаго

Программу соревнований чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне завершили эстафеты 4х400 м у женщин и мужчин.

Золотые медали в женской эстафете завоевали американские спортсменки, вторыми финишировали британки, третье время показали польские бегуньи.

Мужская эстафета сенсационно завершилась победой сборной Тринидада и Тобаго, опередившей на финише главных фаворитов – команды США и Великобритании.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Женщины. 4х400 м

1. США – 3.19,02.

2. Великобритания – 3.25,00.

3. Польша – 3.25,41.

Мужчины. 4х400 м

1. Тринидад и Тобаго – 2.58,12.

2. США – 2.58,61.

3. Великобритания – 2.59,00.