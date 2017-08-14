Маклеод расплакался, говоря о падении Болта в эстафете

Партнёр Усэйна Болта по сборной Ямайки Омар Маклеод расплакался, отвечая на вопрос о падении легендарного спринтера во время финального забега в эстафете 4х100 м. Болт не смог завершить забег, оставив сборную Ямайки без медалей.

«Это разбило мне сердце. Особенно когда он начал подпрыгивать. Это было мучительно. Я был шокирован. Это худшее, что могло произойти. Он извинялся после финиша, но я сказал, что этого не нужно делать, ведь это был его последний забег для его болельщиков. Это показало его настоящее отношение к ним и то, что он является настоящей легендой», — сказал Маклауд в интервью Olympic Channel.

Видео доступно в «Твиттере».