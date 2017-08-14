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На ЧМ по лёгкой атлетике организовали специальную церемонию в честь Болта

14 августа 2017, понедельник. 02:51 Другие

В заключительный день чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне организаторы устроили специальную церемонию в честь восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта. Напомним, что мировое первенство стало последним турниром в карьере спринтера.

Болт совершил круг почёта по олимпийскому стадиону Лондона. Зрители приветствовали его стоя.

Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».

Напомним, что Болту не удалось завоевать золото чемпионата мира — 2017. На стометровке Усэйн стал третьим, а в эстафете 4х100 метров не сумел завершить последний этап из-за травмы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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