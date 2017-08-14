Болт: мне очень грустно, но я вынужден уйти

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прокомментировал своё решение уйти из спорта, попрощавшись с болельщиками.



«Мне очень грустно, но я вынужден уйти. Я прощаюсь с болельщиками и прощаюсь с соревнованиями.



Я видел слишком много людей, которые уходили, а затем возвращались только для того, чтобы сделать себе хуже или опозорить себя. Я не стану одним из этих людей», — цитирует спортсмена BBC.



В заключительный день чемпионата мира по лёгкой атлетике Болт совершил круг почёта по олимпийскому стадиону Лондона. Зрители приветствовали его стоя.

На ЧМ по лёгкой атлетике организовали специальную церемонию в честь Болта