Фарах: в марафонской карьере меня будут звать Мохаммед, а не Мо

Четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мохаммед Фарах, известный под сокращённым именем Мо, намерен отказаться от знаменитого прозвища в преддверии перехода в марафонский бег.

«Меня зовут Мохаммед. Я просто чувствую, что Мо остался в прошлом. Мне нужно забыть о том, чего я достиг в беге на 5 и 10 км», — приводит слова Фараха Eurosport.

Кроме того, британец ещё раз ответил на подозрения в нарушении антидопинговых правил, связанные с причастностью его тренера Альберта Салазара к махинациям с допингом.

«История не лжёт. Люди гордятся тем, чего я добился за эти годы. Вы можете написать всё, что угодно. Я упорно работал и добивался побед благодаря преданности лёгкой атлетике и Великобритании. Я достиг того, чего достиг, а вы пытаетесь это уничтожить», — сказал Фарах журналистам.