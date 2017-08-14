Россияне вышли в плей-офф ЧМ U19 по гандболу в Грузии

Сборная России среди игроков не старше 19 лет в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира по гандболу в Грузии разгромила команду Мексики со счётом 32:14. Этот успех гарантировал россиянам четвёртое место в секстете D и путёвку в 1/8 финала.

На групповой стадии российские гандболисты уступили испанцам, словенцам и тунисцам, одержав победу над командой Сербии. Соперник россиян по 1/8 финала определится позднее.

Гандбол. Чемпионат мира U19. Грузия

Юниоры. Группа D. 5-й тур

Россия — Мексика — 32:14 (15:7).