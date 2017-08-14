175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Россияне вышли в плей-офф ЧМ U19 по гандболу в Грузии

14 августа 2017, понедельник. 12:33 Другие

Сборная России среди игроков не старше 19 лет в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира по гандболу в Грузии разгромила команду Мексики со счётом 32:14. Этот успех гарантировал россиянам четвёртое место в секстете D и путёвку в 1/8 финала.

На групповой стадии российские гандболисты уступили испанцам, словенцам и тунисцам, одержав победу над командой Сербии. Соперник россиян по 1/8 финала определится позднее.

Гандбол. Чемпионат мира U19. Грузия
Юниоры. Группа D. 5-й тур

Россия — Мексика — 32:14 (15:7).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
14 августа 2017, понедельник
12:33 Россияне вышли в плей-офф ЧМ U19 по гандболу в Грузии
12:18 Фарах: в марафонской карьере меня будут звать Мохаммед, а не Мо
12:00 В Санкт-Петербурге завершилось Открытое первенство города по парусному спорту
10:52 Борзаковский: россияне на ЧМ в Лондоне доказали, что наша лёгкая атлетика жива
10:31 Гимнастка Бравикова разделила победу в общем зачёте Кубка вызова
09:37 Российская команда «Ника» выиграла ЧМ по парусному спорту в классе RC44
09:28 Российские дзюдоисты выиграли смешанный командный турнир на юношеском ЧМ
07:23 Каспаров встретится с Карякиным в первом раунде турнира в Сент-Луисе
05:58 Болт: мне очень грустно, но я вынужден уйти
02:51 На ЧМ по лёгкой атлетике организовали специальную церемонию в честь Болта
00:52 Президент IAAF: нельзя сравнивать победы Ласицкене и Гэтлина
00:13 Маклеод расплакался, говоря о падении Болта в эстафете
13 августа 2017, воскресенье
23:40 ЧМ завершился победами в эстафетах бегуний США и атлетов Тринидада и Тобаго
23:30 Коэ: IAAF видит прогресс в вопросе восстановления национальной федерации РФ
23:22 Мутко: легкоатлеты РФ полностью оправдали возложенные на них ожидания
23:15 Легкоатлеты РФ завоевали 6 медалей на ЧМ в Лондоне
23:05 Лысенко: вживую видел Баршима первый раз, бороться с ним реально
22:52 Кениец Манангой завоевал золото ЧМ в беге на 1500 м
22:46 Хорватка Перкович стала двукратной чемпионкой мира в метании диска
22:31 Лысенко стал серебряным призёром ЧМ в прыжках в высоту
22:26 Семеня взяла золото ЧМ в беге на 800 м с лучшим результатом сезона в мире
22:16 Кенийка Обири стала чемпионкой мира в беге на 5000 м
21:26 Акопян: отклонила предложения клубов РФ и Европы, сделав выбор в пользу семьи
20:55 Гандболистки РФ одержали победу над голландками на ЧЕ U17
20:27 На ЧМ-2017 легкоатлеты РФ завоевали больше медалей, чем на ЧМ-2015
19:37 Широбоков: моя цель выполнена, сезон закрыт на отлично
19:26 Голландец Дюмулен выиграл веломногодневку BinckBank Tour
18:36 Назаров: более заслуженной чемпионки мира, чем Ласицкене, не найти
18:03 «Енисей-СТМ» в шестой раз завоевал Кубок России по регби
17:42 Сёстры Аверины поделили золото этапа Челлендж Кубка по художественной гимнастике
17:42 Широбоков завоевал серебро ЧМ в ходьбе на 20 км
16:19 Диниз стал самым возрастным победителем чемпионата мира по лёгкой атлетике
16:11 Китаянка Цзяюй Ян выиграла ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне в ходьбе на 20 км
15:51 Махненко — четвёртый в стрельбе из классического лука на этапе КМ в Берлине
15:39 Афанасьева не завершила дистанцию 20 км на ЧМ из-за дисквалификации
14:59 Джонсон: Болту, вероятно, уже слишком много лет
14:18 Португалка Энрикеш выиграла ЧМ на дистанции 50 км с мировым рекордом
13:58 Француз Диниз выиграл ЧМ по лёгкой атлетике в ходьбе на 50 км
13:53 Бутов: феномен Ласицкене нужно изучить для подготовки других российских атлетов
13:13 Медведев: Ласицкене ещё раз доказала, что наши легкоатлеты лучшие в мире
12:26 Россиянки — третьи в командном турнире лучниц на этапе КМ в Берлине
12:05 Вятчанин: политика и коррупция господствуют в мире спорта, как и во всём мире
11:49 Блэйк: Болт получил травму, потому что просто «остыл»
11:00 Маклеод: мы ждали выхода на старт 45 минут
09:46 Гэтлин: готов спорить на миллион долларов, что Болт вернётся через пару лет
Все новости RSS
Партнерский контент