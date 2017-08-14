Медведев внёс изменения в устав МГУ из-за создания антидопинговой лаборатории

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в устав МГУ имени М.В. Ломоносова в связи с созданием на базе вуза антидопинговой лаборатории.



«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования „Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. В состав Московского университета входит национальная антидопинговая лаборатория, являющаяся структурным подразделением Московского университета“, — говорится в тексте документа на официальном сайте правительства.

Отмечается, что устав МГУ теперь включает организацию мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд, проведение независимого объективного анализа проб, проведение анализов на присутствие в организме наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, проведение научных исследований, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним, а также разработку методов экспресс-диагностики новых запрещенных лекарственных средств, оказание услуг по хранению допинговых проб. Также МГУ будет проводить научно-практические конференции, семинары по проблеме допинга в физической культуре и спорте.