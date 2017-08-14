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В Екатеринбурге с 23 по 27 августа пройдёт Кубок России по спортивной гимнастике

14 августа 2017, понедельник. 14:19 Другие

С 23 по 27 августа во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге пройдёт Кубок России по спортивной гимнастике, в котором выступят 90 лучших гимнастов страны, включая членов национальной сборной, призёров Олимпийских игр и чемпионатов мира: Давида Белявского, Ангелину Мельникову, Дениса Аблязина, Артура Далалояна, Седу Тутхалян, Никиту Нагорного и Николая Куксенкова. Вход свободный.

По итогам Кубка России определится состав российской команды, которая в октябре 2017 года выступит на чемпионате мира в Монреале (Канада).

На Кубке России будут разыграны 14 комплектов наград. 23 августа будут подведены итоги командных соревнований среди мужчин, 24 августа станут известны победители командных соревнований среди женщин и сильнейшие в мужском многоборье. Финал женского многоборья пройдёт 25 августа. 26 и 27 августа состоятся финалы в отдельных видах многоборья.

В Екатеринбурге пройдёт Кубок России по спортивной гимнастике

В Екатеринбурге пройдёт Кубок России по спортивной гимнастике

Спортивная гимнастика. Кубок России. Екатеринбург. 23-27 августа
Расписание турнира

23 августа
Квалификационные соревнования (мужчины).
Финал командных соревнований (мужчины).
Открытие турнира.

24 августа
Квалификационные соревнования (женщины).
Финал командных соревнований (женщины).
Финал соревнований по многоборью (мужчины).
Награждение победителей финальных соревнований по многоборью (мужчины).

25 августа
Финал соревнований по многоборью (женщины).
Награждение победителей финальных соревнований по многоборью (женщины).

26 августа
Финальные соревнования на отдельных видах многоборья:
Мужчины – вольные упражнения, конь-махи, кольца.
Женщины – опорный прыжок, брусья.
Награждение победителей командных соревнований и победителей на отдельных видах многоборья (мужчины, женщины).
Презентация уникальных Кубков России.

27 августа
Финальные соревнования на отдельных видах многоборья:
Мужчины – опорный прыжок, брусья, перекладина.
Женщины – бревно, вольные упражнения.
Награждение победителей на отдельных видах многоборья (мужчины, женщины).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Давид Белявский Денис Аблязин Никита Нагорный Николай Куксенков Седа Тутхалян
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14 августа 2017, понедельник
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