Орлова: IAAF не предъявила российским спортсменам ни одной претензии на ЧМ

Официальный представитель нейтральных спортсменов на чемпионате мира—2017 в Лондоне Елена Орлова рассказала, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не предъявляла претензий ни к одному российскому участнику соревнований за несоблюдение правил поведения нейтральных атлетов.

«IAAF не высказала нам ни одной претензии по поводу выполнения спортсменами и сопровождающими их лицами регламента, который написан специально для россиян. Конечно, всем нашим легкоатлетам очень хотелось выступить в Лондоне под флагом своей страны. Но нам были выдвинуты условия участия в турнире, которые мы были вынуждены соблюдать. В противном случае у спортсменов не было бы возможности выступить в Лондоне», — приводит слова Орловой ТАСС.