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«Водник» может не поехать на КМ по хоккею с мячом в связи с платой за участие

14 августа 2017, понедельник. 18:36 Другие

Хоккейный клуб «Водник» из Архангельска, чемпион России по хоккею с мячом в 1996-2000 и 2002-2005 годах, может не поехать на Кубок мира в Швеции, который пройдёт с 12 по 15 октября, в связи с финансовыми вопросами. Об этом сообщает «Правда Севера».

Международная федерация хоккея с мячом сообщила, что для участия в Кубке мира нужно внести плату за 25 членов клуба на сумму 240 тыс. рублей и дополнительно заплатить 1 млн 200 тыс. рублей стартового взноса. Кроме того, клубу придётся самостоятельно организовать и оплатить проживание спортсменов.

Это связано с изменениями в регламенте — теперь участие в Кубке мира бесплатно только для четырёх лучших клубов Швеции и трёх лучших команд России, а «Водник» в прошлом сезоне финишировал четвёртым.

Источник: Правда Севера Сообщить об ошибке
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ХКМ Водник
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14 августа 2017, понедельник
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