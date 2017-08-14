Кугаевский: Пантова приняла российское гражданство вместе с отцом

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский прокомментировал переход казахстанской спортсменки Арины Пантовой в сборную России.



«Все разговоры по поводу переезда дочери Дмитрия Пантова, Арины, в Россию – несерьёзные. Дело в том, что Пантов сам изъявил желание переехать в Россию, принять гражданство нашей страны. Это была его инициатива. Сейчас Дмитрий Анатольевич работает и живёт в Тюмени. Естественно, с Пантовым переехала и его дочь Арина. Она, к слову, уже поступила в Тюменский государственный университет. Причём показала серьёзные знания. Арина хорошо училась в школе и набрала очень высокие баллы при поступлении в наш вуз. При этом несерьёзно пока говорить о Пантовой как о профессиональной спортсменке. Это девушка 1999 года рождения. На момент переезда с отцом в Тюмень ей было всего 17 лет. Ещё год Арина будет выступать в детском биатлоне. Только потом она перейдёт в юниоры. И мы прекрасно знаем, что далеко не всегда те, кто ярко выступает в детском спорте, становятся потом великими чемпионами», – рассказал Кугаевский в интервью «Тюменской арене».