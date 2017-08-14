Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой официальной партии за 12 лет

Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Гарри Каспаров сыграли вничью в первом раунде четвёртого этапа Гран-тура по быстрым шахматам и блицу, который проходит в Сент-Луисе, США. Встреча, в которой Карякин играл чёрными фигурами, завершилась на 44-м ходу.



Для Каспарова это первое выступление в официальном шахматном турнире за 12 лет — он не принимал участия в соревнованиях с 2005 года.



Турнир по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе пройдёт с 14 по 19 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 150 тыс.