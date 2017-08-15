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Карякин выиграл у Льема на 4-м этапе Гран-тура в Сент-Луисе

15 августа 2017, вторник. 00:36 Другие

Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами одержал победу над вьетнамцем Ле Куанг Льемом во втором раунде четвёртого этапа Гран-тура по быстрым шахматам и блицу, который проходит в Сент-Луисе, США. Для победы россиянину понадобилось 68 ходов.

Напомним, что в первом раунде Карякин сыграл вничью с Гарри Каспаровым, который впервые с 2005 года принимает участие в официальном шахматном турнире. Каспаров во втором раунде добился ничьей с американцем Хикару Накамурой, играя чёрными фигурами. Партия продлилась 77 ходов.

Турнир по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе пройдёт с 14 по 19 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 150 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сергей Карякин — Шахматы
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15 августа 2017, вторник
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