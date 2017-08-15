Каспаров вновь сыграл вничью, Непомнящий делит лидерство после трёх раундов

Российский шахматист Гарри Каспаров сыграл вничью с кубинцем Линье Домингесом в третьем раунде четвёртого этапа Гран-тура по быстрым шахматам и блицу, который проходит в Сент-Луисе, США. Для Каспарова это первое выступление в официальном шахматном турнире за 12 лет. Пока все три партии он завершил вничью — с Сергеем Карякиным, Хикару Накамурой и Домингесом.



Сергей Карякин в этом раунде уступил американцу Фабиано Каруане. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с чехом Давидом Наварой.



После трёх раундов таблицу возглавляют Непомнящий и Каруана, набравшие по два очка. В активе пятерых шахматистов, включая Карякина и Каспарова, по полтора балла.



Турнир по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе пройдёт с 14 по 19 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 150 тыс.