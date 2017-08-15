Каспаров: нечасто можно порадоваться трём ничьим подряд

Российский шахматист Гарри Каспаров поделился мнением о своём первом выступлении в официальном шахматном турнире за 12 лет. В третьем раунде четвёртого этапа Гран-тура по быстрым шахматам и блицу, который проходит в Сент-Луисе, Каспаров завершил вничью три партии — с кубинцем Линье Домингесом, россиянином Сергеем Карякиным и американцем Хикару Накамурой.



«Нечасто можно порадоваться трём ничьим подряд, но я достиг своей цели, пережив этот день, и с нетерпением ожидаю тяжёлого завтрашнего дня», — написал гроссмейстер в своём «твиттере».

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