Десятиборец Шкуренёв досрочно завершил летний сезон из-за травмы

Старший тренер сборной России в группе многоборья Сергей Желанов сообщил, что десятиборец Илья Шкуренёв досрочно завершил летний сезон из-за травмы, полученной на чемпионате мира в Лондоне.



Шкуренёв травмировался 12 августа во время забега на 110 м с барьерами — шестом этапе десятиборья. Он не смог финишировать и снялся с соревнований.



«Ему сделали томограмму и диагностировали надрыв связки на задней поверхности бедра. Сейчас на пару дней он поедет домой и после, скорее всего, будет проходить реабилитацию в Федеральном медико-биологическом агентстве. На этом сезон для него закончен, испытывать судьбу смысла нет.



Он будет готовиться к зимнему сезону. Если допустят, то он должен получить приглашение на чемпионат мира в помещении. Будем готовиться", — сказал Желанов в интервью ТАСС.