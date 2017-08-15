Мутко: с отставкой Чигарёва разберусь, деталей пока не знаю

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что разберётся с ситуацией вокруг отставки главного тренера юношеской сборной России Николая Чигарёва, который был отозван с чемпионата мира за неподобающее поведение, а затем отправлен в отставку.



«Разберусь, деталей пока не знаю. Повлияет ли замена главного тренера на результат сборной? Не думаю. Тренеры там достаточно серьёзные. Федерация знает, что делает, это её компетенция», — добавил Мутко.

Напомним, что Федерация гандбола России (ФГР) отозвала главного тренера юношеской сборной России Николая Чигарёва с чемпионата мира в Грузии за неподобающее поведение на турнире. Инцидент случился во время субботнего матча группового этапа, в котором россияне уступили команде Туниса со счётом 30:31.