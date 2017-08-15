Карякин и Каспаров пожали друг другу руки после окончания их партии в Сент-Луисе

Действующий чемпион мира по блицу российский гроссмейстер Сергей Карякин и 13-й

чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров пожали друг другу руки после встречи в первом раунде четвёртого этапа Гран-тура по быстрым шахматам и блицу, который проходит в Сент-Луисе, США. Партия, в которой Карякин играл чёрными фигурами, завершилась на 44-м ходу.



В конце 2016 года, после матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном в Нью-Йорке, Каспаров резко высказался по поводу Карякина, сказав, что получение им статуса чемпиона мира стало бы недоразумением. Карякин в ответ заявил, что Каспаров делает всё против россиян, поэтому естественно, что он был за Карлсена.

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