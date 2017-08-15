Исполком ФГР примет решение по Чигарёву в конце августа — начале сентября

Исполком Федерации гандбола России примет дальнейшие решения по бывшему тренеру сборной России среди игроков не старше 19 лет Николаю Чигарёву на заседании, которое пройдёт в конце августа — начале сентября. Наставник был отозван с чемпионата мира в Грузии и впоследствии отправлен в отставку за неподобающее поведение.



«В настоящее время Федерация гандбола России начала служебную проверку по инцидентам, связанным с действиями Николая Чигарёва на посту главного тренера юношеской сборной. Проверка будет продолжена после возвращения российской делегации с чемпионата мира в Грузии. Все дальнейшие решения будут приняты на исполкоме ФГР после рассмотрения всех обстоятельств произошедшего в рамках служебной проверки. Проведение исполкома запланировано на конец августа – начало сентября», — говорится в сообщении на официальном сайте ФГР.

ФГР отозвала тренера юношеской сборной РФ Чигарёва с ЧМ за его поведение