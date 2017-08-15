Ухов: Лысенко по силам побить все устоявшиеся рекорды

Олимпийский чемпион Игр 2012 года в Лондоне в прыжках в высоту Иван Ухов оценил перспективы Данила Лысенко, завоевавшего серебро чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне.

«Данил — большой молодец, я за него очень рад. Это молодой, перспективный спортсмен. Если он не снизит требований к себе и продолжит тренироваться под руководством Евгения Загорулько, ему по силам побить все устоявшиеся рекорды. Потенциал у него огромный», — приводят слова Ухова «Известия».

В Лондоне Лысенко, выступавший под нейтральным флагом, уступил только катарцу Мутазу Баршиму.