Сборная России по мини-футболу проведёт два товарищеских матча с португальцами

Сборная России по мини-футболу в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2018 проведёт два товарищеских матча с национальной командой Португалии. Встречи пройдут в Щёлково 25 и 26 сентября, сообщает официальный сайт Ассоциации мини-футбола России.

Обе команды уже завоевали путёвки на чемпионат Европы, который состоится с 30 января по 10 февраля 2018 года в Любляне (Словения).

В официальном рейтинге УЕФА сборная России лидирует, а команда Португалии располагается на третьей позиции, уступая также испанцам.