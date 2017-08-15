Ласицкене выиграла 17-й турнир подряд, победив на мемориале Сколимовской

Двукратная чемпионка мира по лёгкой атлетике в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене стала победительницей международного турнира «Мемориал Камилы Сколимовской» в Польше. Отметим, что Мария, выступавшая под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, выиграла 17-е соревнования кряду.
Второе и третье места заняли полька Камила Лицвинко и чешка Михаэла Грубая соответственно.
Лёгкая атлетика. Мемориал Сколимовской. Польша
Женщины. Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене — 1,95м.
2. Камила Лицвинко (Польша) — 1,92 м.
3. Михаэла Грубая (Чехия) — 1,88 м.