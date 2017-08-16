Тяжёлоатлетка Воробьёва и пять легкоатлетов дисквалифицированы РусАДА за допинг

Федерация тяжёлой атлетики России на основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета РусАДА приняла решение дисквалифицировать Анастасию Воробьёву за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте РусАДА. Воробьёва отстранена от спорта на восемь лет начиная с 25 июля 2017 года.



Также за нарушение антидопинговых правил России либо ИААФ по решению РусАДА были дисквалифицированы пять легкоатлетов: Ирина Сергеева (бег на средние дистанции), Екатерина Досейкина (бег на 1500 метров), Зиля Гарипова (спортивная ходьба), Иван Худяков (бег на 400 метров с барьерами) и Любовь Харламова (бег на 3000 метров с препятствиями).



Сергеева отстранена на 2,5 года начиная с 7 мая 2015 года. Досейкина получила дисквалификацию на 4 года с 1 декабря 2016-го с аннулированием результатов в период с 5 августа 2015 года по 21 ноября 2016 года. Гарипова дисквалифицирована на год с 12 октября 2016-го. Худяков пропустит четыре года начиная с 19 апреля 2017-го. Харламова отстранена на 2 года начиная с 15 июня 2017 года. При этом у неё будут аннулированы все результаты, достигнутые после 27 июля 2010 года.