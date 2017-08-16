Бывший тренер сборной Канады по биатлону погиб из-за несчастного случая в горах

49-летний Ричард Борута, тренировавший сборную Канады по биатлону с 2002 по 2006 год, погиб в результате несчастного случая в горах, где совершал восхождение. Об этом сообщает Международный союз биатлонистов (IBU).



«Борута был известен как скромный, но очень опытный тренер — стильный, с мягким голосом и блестящей улыбкой, которая вдохновляла его подопечных на достижение успехов.



Похороны состоятся в пятницу в тренировочном центре «Canmore Nordic», где он проводил много времени, тренируя юных спортсменов», – говорится в заявлении IBU.



У Боруты остались жена Камила и трое сыновей – Михал, Томас и Лукас.