На краудфандинговой площадке собирают полмиллиона долларов для Родченкова

Независимый проект FairSport, призванный искоренить допинг в спорте, запустил кампанию по сбору средств для бывшего главы Московской лаборатории Григория Родченкова. Это произошло после выхода фильма «Икар», посвящённого Родченкову.



Сбор денег начался на одной из краудфандинговых площадок – GoFundMe. Цель проекта – 500 тыс. долларов, на данный момент собрано почти 10 тыс. На сайте этой площадки утверждается, что «фильм показал, каков из себя Григорий: весёлый, умный и храбрый, несмотря на его ключевую роль в допинговой программе России с государственной поддержкой. После того как грянул скандал, он покинул Россию, осознав, что находится в опасности. В мае 2016 года, скрываясь в США, он рискнул жизнью, раскрв детали допинговой программы New York Time.



По вполне очевидным причинам Григорий не может работать, а ему нужно оплачивать счета. Также он нуждается в дополнительной охране и в безопасной еде и доме».



Именно после заявлений Родченкова о допинге в Сочи-2014 началось инициированное ВАДА независимое расследование комиссии под руководством Ричарда Макларена, в итоге пришедшей к выводу о существовании государственной системы допинга в России.