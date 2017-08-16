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Терюшков: Ласицкене – это пример спортсмена с большой буквы

16 августа 2017, среда. 16:45 Другие

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил прыгунью в высоту Марию Ласицкене, завоевавшую золото на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне и защитившую свой титул.

«Мария Ласицкене демонстрирует феноменальные результаты. На данный момент у неё нет равных по силе соперников, о чём свидетельствует золото на чемпионате мира в Лондоне и серия из 17 побед. Мы видим, что наличие нейтрального флага никак не отражается на выступлениях Марии. Человек заряжен спортом, живёт этим, что вызывает уважение и гордость. Ласицкене – это пример спортсмена с большой буквы для всего Подмосковья», — сказал Терюшков.

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Источник: Правительство Московской области Сообщить об ошибке
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Мария Ласицкене (Кучина)
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