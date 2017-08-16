«Кристалл» и «Локомотив» сыграют в финале ЧР по пляжному футболу

«Кристалл» и «Локомотив» сыграют в финале чемпионата России по пляжному футболу. Это стало известно по окончании вторых матчей полуфинальных серий. «Кристалл» вновь оказался сильнее московского «Спартака», выиграв со счётом 4:2. В составе красно-белых дубль оформил Алексей Павленко. Победный гол «Кристалла» забил Кирилл Романов.

Во втором полуфинале «Локомотив», как и накануне, одержал победу над ЦСКА. На сей раз с минимальным преимуществом – 3:2. Дважды у «железнодорожников» отличился Катарино, ставший автором победного гола своей команды.

Действующий чемпион «Кристалл» и «Локомотив» имеют в активе по три чемпионских титула, но в финале встречались только один раз – в 2012 году. Тогда победа осталась за «железнодорожниками», выигравшими единственный матч со счётом 5:3. Первая игра финальной серии 2017 года состоится 18 августа.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Саратов

Полуфинал. Вторые матчи

«Спартак» (Москва) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 2:4 (0:2, 2:0, 0:2).

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2).

Счёт в сериях: 0-2.