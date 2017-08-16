Трековики определили чемпионов России в командном преследовании

На велотреке «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге разыграны два комплекта медалей в командных гонках преследования. В соревнованиях среди мужчин не было равных квартету хозяев трека: Сташ Мамыр, Дмитрий Соколов, Александр Евтушенко, Сергей Шилов. Второй стала ещё одна команда Санкт-Петербурга, третье место заняли московские велосипедисты.

В женском финале, показав среднюю скорость 53,33 км/ч, победу одержал квартет спортсменок, представляющих разные регионы России: Евгения Аугустинас (Москва), Александра Чекина (Санкт-Петербург), Анастасия Яковенко (Санкт-Петербург), Александра Гончарова (Самарская обл.).

На чемпионате России проходит отбор на чемпионат Европы, который состоится в октябре в Берлине.