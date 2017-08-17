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Непомнящий — четвёртый после партий по быстрым шахматам на турнире в Сент-Луисе

17 августа 2017, четверг. 02:01 Другие

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл американцу Хикару Накамуре в партии по быстрым шахматам в девятом туре турнира в Сент-Луисе и опустился на четвёртое место в турнирной таблице.

Гарри Каспаров проиграл американцу Фабиано Каруане, а Сергей Карякин оказался сильнее индийца Вишванатана Ананда. Армянин Левон Аронян обыграл кубинца Леньера Домингеса и занимает первое место.

Турнирное положение после девяти туров:

1. Аронян — 12 очков.
2-3. Каруана, Накамура — 11.
4. Непомнящий — 10.
5-7. Ле Куанг Лем, Домингес, Карякин — 8.
8-10. Ананд, Каспаров, Навара — 7.

17 и 18 августа пройдёт второй раунд турнира — соревнования по блицу.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сергей Карякин — Шахматы
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