Зубков: новым главным тренером сборной по бобслею и скелетону станет Чабан

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков рассказал о подготовке к Олимпиаде, реконструкции санно-бобслейной трассы и главном тренере сборной по бобслею и скелетону.



«Олимпийский год будет очень трудным. В октябре сформируется расширенный состав сборной, а к 15 января мы окончательно определимся, кто поедет на Игры-2018. Все выступления на Кубках мира будут проводиться олимпийской сборной. Данная задача требует 100-процентных усилий от всех: тренеров, спортсменов.



Минспорта утвердил кандидатуру главного тренера сборной России по бобслею и скелетону. Им станет Данил Чабан.



Принято решение о реконструкции санно-бобслейной трассы в Парамоново. Чтобы сборная России могла проводить на ней тренировки, а трасса соответствовала всем стандартам. Так что подвижки в этом отношении есть. Другой вопрос — это финансовая составляющая, то, сколько будет выделено денег министерством спорта для реконструкции.



В первое время после завершения карьеры у меня было желание сесть снова в боб, и я садился, тестировал. Но сейчас стоят другие задачи, все силы направлены на успешное выступление в Корее», — передаёт слова Зубкова с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.