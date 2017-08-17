Третьяков: корейская трасса короче сочинской, но у неё есть похожие виражи

Олимпийский чемпион Сочи-2014, бронзовый призёр Олимпиады в Ванкувере 2010 года, чемпион мира и Европы по скелетону 32-летний Александр Третьяков оценил трассу, на которой предстоит соревноваться во время Олимпиады-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея).



«Корейская трасса похожа на сочинскую, там есть похожие виражи. Корейская трасса короче сочинской, но любые похожести — это плюс. Поэтому можно приехать в Сочи и там попробовать вещи, которые мы будем делать в Корее», — передаёт слова Третьякова с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.