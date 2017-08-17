Зубков: вскоре поймём, как недорого реконструировать трассу в Парамоново

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков рассказал о причинах закрытия трассы в Парамоново.



«Трассу в Парамоново закрыли из-за связки витражей, которые чересчур опасны. Международная федерация попросила устранить эти недочёты. Данная ситуация — не чья-то конкретная вина, а цепная реакция различных недочётов проектировщиков, строителей и так далее. Но этого не надо пугаться, не надо наказывать всех виновных. Нужно решать проблему, реконструировать трассу.



В этом году было совещание, на котором был вынесен этот вопрос. Я обоснованно объяснил, почему нам необходима эта трасса. Нам надо разгрузить трассу в Сочи, это повысит квалификацию наших пилотов. Если проведём реконструкцию, будем понимать, на какие соревнования мы можем претендовать. Нам необходимо получить разрешение международной федерации.



Конечно, всё упирается в финансы. Реконструкция обсуждается не первый год, финансовая ситуация в министерстве спорта сейчас непростая. Но сейчас ситуация сдвинулась, вскоре мы поймём, каким образом сможем сделать реконструкцию при минимальных затратах. Скоро будет вынесено заключительное решение», — передаёт слова Зубкова с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Также закрытие трассы кратко прокомментировала российская саночница и бобслеистка Александра Родионова: "На самом деле очень жалко, что трасса в Парамоново не функционирует. Ибо она тоже очень похожа на корейскую. Это было бы большим преимуществом".