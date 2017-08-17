Олимпийский чемпион по велоспорту Санчес дисквалифицирован за допинг

Международный союз велосипедистов отстранил испанского велогонщика Самуэля Санчеса на неопределённый срок за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе 39-летнего спортсмена, взятой 9 августа 2017 года, было обнаружено запрещённое вещество гормон роста. Гонщик имеет право запросить вскрытие пробы В.

Санчес, выступающий за команду Мирового тура BMC Racing, из-за дисквалификации не выступит на веломногодневке Гранд-тура «Вуэльта».

Самуэль Санчес является олимпийским чемпионом Игр-2008 в Пекине в групповой гонке, а также двукратным призёром общего зачёта «Вуэльты».