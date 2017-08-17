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Перкинс: надеюсь, вся Россия будет гордиться мной

17 августа 2017, четверг. 20:00 Другие

Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке, бронзовый призёр Олимпийских игр австралиец Шейн Перкинс прокомментировал указ президента России Владимира Путина о предоставлении ему российского гражданства.

«Это невероятно, сейчас я самый счастливый человек в мире. Сбылась моя мечта, и теперь я могу сосредоточиться на исполнении следующей — успешном выступлении на Олимпиаде в Токио. Хочу поблагодарить российский народ и, конечно, господина Путина. Надеюсь, что вся страна будет мной гордиться.

Мой тренер и мои партнёры по команде уже обучают меня русскому языку. Да, это займёт время, но я планирую говорить по-русски в ближайшем будущем. Сейчас я представляю столичное Училище олимпийского резерва №2 и собираюсь там оставаться, поскольку они помогали мне на протяжении всего пути, да и сам тренировочный процесс проходит великолепно. Так что жить я планирую в Москве», — приводит слова Перкинса ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Владимир Путин
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17 августа 2017, четверг
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