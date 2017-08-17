Якушевский и Шмелёва — чемпионы России в индивидуальном спринте, Перкинс — 3-й

Павел Якушевский стал победителем индивидуального спринта на чемпионате России по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге. Вторым стал Александр Дубченко, а замкнул тройку призёров двукратный чемпион мира, призёр Олимпийских игр австралиец Шейн Перкинс, получивший сегодня, 17 августа, гражданство РФ.
Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала Дарья Шмелёва, второй стала Татьяна Киселёва, а бронза в активе Анастасии Сухаревой.
Велоспорт на треке. Чемпионат России. Санкт-Петербург
Мужчины. Индивидуальный спринт
1. Павел Якушевский.
2. Александр Дубченко.
3. Шейн Перкинс.
Женщины. Индивидуальный спринт
1. Дарья Шмелёва.
2. Татьяна Киселёва.
3. Анастасия Сухарева.