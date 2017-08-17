CAS перенёс вынесение решения по делу Йохауг на 22 августа

Спортивный арбитражный суд в Лозанне перенёс вынесение решения по делу Терезы Йохауг с 18 на 22 августа, сообщает NRK.



Национальный олимпийский комитет Норвегии дисквалифицировал олимпийскую чемпионку, семикратную чемпионку мира на 13 месяцев за положительную допинг-пробу на запрещённый препарат клостебол. Позднее Международная федерация лыжного спорта подала апелляцию в CAS с требованием увеличить срок дисквалификации.



Отметим, что, если дисквалификация будет увеличена, Йохауг не сможет выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане.