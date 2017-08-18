Легкоатлетка Пятых дисквалифицирована на четыре года и не получит медаль ЧМ-2007

Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал 36-летнюю российскую легкоатлетку Анну Пятых, выступающую в тройном прыжке, за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается в пресс-релизе CAS.



Срок четырёхлетней дисквалификации отсчитывается с 15 декабря 2016 года, когда спортсменка была временно отстранена от соревнований. Также были аннулированы её результаты на ЧМ-2007 и в период с 6 июля 2013 года по 15 декабря 2016 года.



Соответственно Пятых не получит бронзовую медаль чемпионата мира — 2007 в Осаке, которая должна была достаться ей в результате дисквалификации за допинг гречанки Хрисопии Деветци.