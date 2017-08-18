26 августа состоится финал Российского Супербайка на трассе Moscow Raceway

Шестой, заключительный этап мотогонок RSBK-2017 состоится 26 августа на подмосковной трассе Moscow Raceway.



Трасса Moscow Raceway является суперсовременной и считается чрезвычайно требовательной к навыкам пилотажа. Не случайно проведение финального этапа главной гоночной серии Российского Супербайка на этом престижном автодроме многие эксперты и поклонники мотоспорта считают знаковым событием.



Финал RSBK – это мотогонки Российского Супербайка, которые являются самыми престижными и зрелищными в нашей стране. Борьба за итоговые очки в личном и командном зачёте пройдёт в упорном противостоянии между сильнейшими мотогонщиками России на скорости 300 километров в час.



26 августа станут известны имена самых быстрых пилотов и названия самых сильных команд Российского Супербайка сезона 2017 года.



Для всех желающих будет открыт вход в паддок, где можно увидеть и узнать мир мотоспорта изнутри, стать участником фото- и автограф-сессий с топовыми пилотами Российского Супербайка.



Зрители также смогут стать участниками мото-феста, где каждый – от мала до велика – найдёт для себя развлечения для души. Вас ждут: баттл между Grid Girls финала Российского Супербайка и группы поддержки «Lucky Demons Cheerleaders», увлекательные трюки от ведущих стантрайдеров России, пространство барбершопа и уголок тату-студии. Также вы сможете интересно провести время в специально оборудованном парке команды Tornado Drift Trikes, где каждый желающий сможет почувствовать себя пилотом дрифт-трайка, опробовать свои силы на скалодроме и получить основы умений и навыков сёрфинга, прокатиться на раритетных мотоциклах «Урал» и мотоджимхане. Для маленьких детей будет оборудована специальная игровая зона, где их научат первым шагам в мире мото – на мотоцикле, квадроцикле, беговеле.



Билеты можно приобрести при входе на «Moscow Raceway» в день мероприятия и на сайте чемпионата — http://www.sbkrussia.ru.



Стоимость основного входного билета – 400 рублей.

VIP-билет – 700 рублей.

Мотоциклистам, приехавшим на мотоцикле, – 250 рублей.

Семейный билет (2 взрослых + 2 детей) – 1000 рублей.

Детям до 7 лет – бесплатно.

Ветеранам ВОВ – бесплатно.



Адрес автодрома «Moscow Raceway»: Московская область, Волоколамский район, дер. Шелудьково, 39.