Алекберов: в МФК «Динамо» делал всё возможное, но остался без работы и зарплаты

Бывший главный тренер мини-футбольного «Динамо» Темур Алекберов прокомментировал своё решение подать иск в РФС из-за задолженности клуба по зарплате. Накануне «Динамо» подтвердило, что клуб в следующем сезоне не сыграет в Суперлиге.



«Я действительно подал иск в РФС. С клубом абсолютно нельзя договориться. Со своей стороны сделал всё, чтобы решить проблему мирным путём. Я уважаю этот клуб, его историю, благодарен за то, что мне дали возможность работать. С командой мы пришли к титулам, поэтому я делал всё возможное, чтобы мы могли сесть и спокойно всё выяснить. Но клуб не сделал ни одного шага, ни одного сантиметра навстречу. Нет никаких аргументов, почему так произошло. Они сбрасывали ответственность друг на друга, ссылаясь на то, что были неясности с руководством, просили подождать. До РФС я написал заявление в клуб. Но мне ни разу никто не позвонил начиная с конца чемпионата. Довольно трудно договариваться с людьми, если они абсолютно не хотят этого делать.

Задолженность по зарплате полугодовая. Мы два раза выиграли чемпионат России, но бонусы даже за первое чемпионство не пришли ни мне, ни игрокам. Мы вели себя более чем достойно. Боролись за второе чемпионство, не получив ничего за первое.

Практически все игроки «Динамо» разошлись по другим командам. Осталась молодёжь, но они тоже находятся в неведении.



Если клуб решит не платить по долгам и уйти, лишиться профессионального статуса – значит это решение руководства. Для меня это больно. «Динамо» — клуб с великой традицией. Ещё в конце того чемпионата я бил тревогу. Говорил: «Пожалуйста, не дайте команде умереть». Я делал всё возможное, но в итоге остался без работы и зарплаты. Ждал два месяца, но в ответ — ничего», — рассказал Алекберов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.