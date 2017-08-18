Фукин: «Синара» сделала очень достойное предложение, но предпочёл «Норникель»

Игрок в мини-футбол Александр Фукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным рассказал об уходе из «Динамо» и прокомментировал своё будущее.

«Скорее всего, продолжу карьеру в «Норильском никеле». Были и другие варианты, в том числе с «Синарой», которая делала очень достойное предложение, но предпочёл «Норникель». Причина ухода из «Динамо» проста: клуба в следующем сезоне не будет в Суперлиге, а играть в Высшей лиге не хочется»,— сказал Фукин.

Накануне «Динамо» подтвердило, что клуб в следующем сезоне не сыграет в Суперлиге. Решение принято из-за финансовых трудностей клуба, связанных с отзывом лицензии у банка «Югра», генерального спонсора «Динамо». В Высшей лиге основу команды будут составлять игроки молодёжного состава клуба.