Гандболистки РФ сыграют за 5-е место на ЧЕ U17 с Данией

В Михаловце (Словакия) продолжается чемпионат Европы U17 по гандболу среди девушек. В первом матче мини-турнира за 5-8-е места сборная России одержала победу над командой Испании со счётом 28:27 (17:12). Самой результативной в составе подопечных Анатолия Скоробогатова стала Елена Михайличенко, забившая 7 мячей. 6 раз отличилась Мария Черняева, 5 голов на счету Валерии Масловой.

20 августа сборная России сыграет в матче за 5-е место с командой Дании. Соперники уже играли между собой на этом турнире, и тогда скандинавки были сильнее (21:17).

Гандбол. Чемпионат Европы U17. Девушки

Матч за 5-8-е места

Россия – Испания — 28:27 (17:12).