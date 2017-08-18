Гончарова и Сташ стали чемпионами России в омниуме

На чемпионате России по велоспорту на треке, который проходит в Санкт-Петербурге, разыграны медали в дисциплине «омниум».

В соревнованиях женщин победу одержала Александра Гончарова, набравшая 120 очков. Второе место, уступив победительнице 1 очко, заняла Евгения Аугустинас. Третью сумму балов набрала Елизавета Ошуркова (118).

В соревнованиях мужчин первенствовал Мамыр Сташ, набравший 168 очков. Второе место на пьедестале почёта занял Виктор Манаков (143). Третья сумма баллов — в активе Максима Пискунова (126).