Сергеев: общался с «Норильским никелем», ещё один вариант — «Дина»

Игрок в мини-футбол Сергей Сергеев, в прошлом сезоне выступавший за подмосковное «Динамо», прокомментировал своё будущее. Накануне руководство динамовцев подтвердило, что клуб в следующем сезоне не сыграет в Суперлиге.



«Определённости насчёт нового клуба пока нет. Сейчас я нахожусь в активном поиске, веду переговоры, но пока это на уровне разговоров. Договорённости ни с одним клубом не достигнуты. Был разговор с представителями «Норильского никеля». Ещё один вариант — «Дина», но и там сейчас не всё гладко.



Разговоры о том, что «Динамо» не будет в Суперлиге, велись давно. Руководители пытались сделать всё, что от них зависело, чтобы оставить команду в высшем дивизионе. К сожалению, всем известные проблемы банка «Югра» решить не удалось. Люди надеялись, что всё будет хорошо, но на деле получилось наоборот. Жаль, что такой клуб с историей, как «Динамо», по сути, распадается.



Последнюю неделю я тренировался с молодёжью, которая в следующем сезоне и будет защищать цвета команды. Там очень большой фронт работ у Александра Викторовича Рахимова (главный тренер МФК «Динамо». — Прим. «Чемпионата»). Если ребята будут слышать его и воспринимать то, что он хочет донести, то результат придёт, хоть и не сразу. Игроки не совсем готовы играть на высоком уровне: турнир дублёров — это не Высшая лига»,— сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.