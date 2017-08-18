Ито выиграла 1-й старт на этапе Гран-при в Чехии, Аввакумова — 4-я

В первом старте на трамплине HS106 в рамках второго этапа летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, который проходит в Френстате (Чехия), россиянка Ирина Аввакумова осталась за чертой тройки призёров, став четвёртой. Победу одержала японка Юки Ито. Второй стала француженка Люсиль Морат, третьей – норвежка Марен Люндби.

Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран-при. Второй этап. Френстат, Чехия

Женщины. HS106. Первый старт

1. Юки Ито (Япония) – 222,7 очков.

2. Люсиль Морат (Франция) – 217,9.

3. Марен Люндби (Норвегия) – 213,9.

4. Ирина Аввакумова (Россия) – 211,6…

27. Анастасия Баранникова (Россия) – 153,6…

32. Софья Тихонова (Россия) – 76,2.