Кузнецова: мне очень комфортно играть с сестрой, Аня очень умная гандболистка

30-летняя левая крайняя сборной России по гандболу Полина Кузнецова, год спустя вспоминая победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, больше говорила о своей младшей сестре, 22-летней Анне Вяхиревой, признанной лучшим игроком олимпийского турнира.

«Я очень рада, что Анютка попала в сборную в этот период, когда мы выиграли Олимпийские игры. Ещё больше я за неё рада с профессиональной точки зрения. Мне очень комфортно с ней играть на одной площадке, Аня очень умная гандболистка, она хорошо видит поле, много делает не только для себя, но и для других игроков.

Не могу сказать, что признание Ани лучшим игроком Олимпийских игр – это неожиданность. Если проследить её карьеру, то на многих турнирах она признавалась лучшей, а на Олимпиаде показала прекрасную игру. Правда, были опасения, что звание лучшего игрока отдадут более опытной гандболистке. Но, видно, Аня уже заявила о себе, её знали в гандбольном мире, вероятно, это тоже сыграло свою роль. Что касается меня, то узнала о попадании в символическую сборную случайно. Константин Игропуло написал в своём «твиттере», что я, Аня и Даша Дмитриева лучшие. Я подумала, что это его мнение, сказала спасибо, а он в ответ прислал ссылку на список лучших игроков олимпийского турнира. Было приятно оказаться в символической сборной, это подтверждение мастерства и того, что труд, который я проделала, не пропал даром.

Мне бы хотелось играть ещё лет пять. Но загадывать не буду, так как многое зависит от здоровья. Конечно, мне бы хотелось выступить на Олимпийских играх в Токио. Но как получится, не знаю, повторюсь, многое зависит от состояния здоровья и от решения тренера, возьмёт ли он меня в команду», — приводит слова Кузнецовой пресс-служба ФГР.