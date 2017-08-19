Путин направил приветствие российским участникам Универсиады в Тайбэе

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие спортсменам, тренерам и официальным лицам российской делегации на летней Универсиаде, которая стартует в Тайбэе сегодня, 19 августа.

«Международные студенческие игры — это всегда долгожданное событие. Праздник спорта и молодости, в основе которого верность принципам честной конкуренции, уважение друг к другу, к национальной культуре и традициям, творчество и открытость всему новому.

Перед вами стоит почётная и ответственная цель — достойно представить Россию на Универсиаде в Тайбэе, на деле подтвердить, что студенческий спорт в нашей стране на высоте, что он активно развивается, вовлекает в свою орбиту талантливых молодых атлетов, которым по плечу яркие победы и большие рекорды. Помогут вам в этом мастерство, твёрдость характера и целеустремлённость", — приводит текст приветствия президента его официальный сайт.