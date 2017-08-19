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Матыцин: Тайбэй полностью готов к проведению Универсиады

19 августа 2017, суббота. 10:00 Другие

Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин поделился ожиданиями от Универсиаде в Тайбэе, которая откроется сегодня, 19 августа.

«В течение шести лет FISU совместно с организаторами вела подготовку к Универсиаде в Тайбэе. Всё готово для проведения большого фестиваля спорта, образования и культуры, который изменит жизни тысяч молодых людей к лучшему. Я уверен, что город и организаторы полностью готовы как к церемонии открытия, так и ко всем мероприятиям в рамках Универсиады.

Спортсмены будут жить в прекрасной деревне Универсиады, построенной непосредственно к соревнованиям. Гостеприимство Тайбэя и его жителей — это золотой стандарт. Большое спасибо принимающей стороне за потрясающую работу", — приводит слова Матыцина Inside the Games.

Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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